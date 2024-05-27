معلومات تكشف.. أي جنسية يبحث عنها الإسرائيليون بعد فقدان الثقة بأمنهم؟

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أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية بأنّ هناك ارتفاعاً غير مسبوق في طلبات الحصول على الجنسية الألمانية بين الإسرائيليين من أصول ألمانية.وقدّم عددٌ كبير من الإسرائيليين المنحدرين من أسلافٍ ألمان مؤخراً طلبات إلى السلطات الألمانية للحصول على ما يسمى بـ"التجنس التعويضي"، وذلك مع تزايد منسوب فقدان الأمن في كيان الاحتلال.وذكرت صحيفة شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين، استناداً إلى المكتب الاتحادي للشؤون الإدارية، أنه في الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى نيسان من هذا العام تمّ تلقي 6869 طلباً من هذا النوع.وبلغ عدد هذه الطلبات العام الماضي بأكمله 9129 طلباً. وفي عام 2022، بلغ العدد 5670 طلباً. (الميادين)