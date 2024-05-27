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عربي-دولي

جهّزنا له المكان.. قديروف لزيلينسكي: سنقوم بإعادة تأهيلك!

Lebanon 24
27-05-2024 | 08:27
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قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إنه أعطى التعليمات وأوعز بإعداد مكان يفترض أن يتم فيه "علاج فلاديمير زيلينسكي" من أجل إعادته إلى رشده وصوابه.

وأضاف قديروف: "لقد أعطينا التعليمات. نحن نحضر له حفرة. سنضعه تحت العلاج، يجب أن يتم علاج الشخص الذي يقتل شعبه".
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وأشار قديروف إلى أن هذا سيكون بمثابة "إعادة تأهيل" لزيلينسكي. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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