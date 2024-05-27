عند معبر رفح.. استشهاد جندي مصري بنيران إسرائيلية

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استشهد جندي مصري في تبادل لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين ومصريين عند معبر رفح، الإثنين، حسبما أكدت هيئة البث الإسرائيلية.وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع حادث إطلاق النار على الحدود المصرية، وقال إنه قيد التحقيق، مشيرا إلى "اتصال مع الجانب المصري".وفي وقت سابق من الإثنين، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع "حادث بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في معبر رفح".وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فقد "أطلق جنود مصريون النار على جنود إسرائيليين في معبر رفح من دون وقوع إصابات".وأضافت: "الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر، وقد تكون له عواقب سياسية". (سكاي نيوز عربية)