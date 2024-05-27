لخلق أدوات مالية وتطوير الأعمال.. منتدى البريكس المالي والاقتصادي ينطلق في موسكو





ويشارك حضوريا في المنتدى المنعقد يومي 27 و28 أيار الجاري نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، وعشرات آلاف المشاركين عبر الإنترنت.

Advertisement

وسيناقش الوزراء وممثلو البعثات الدبلوماسية والمديرون التنفيذيون للشركات والخبراء خلق أدوات مالية مستقلة ضمن إطار مجموعة "بريكس وتطوير الأعمال في سياق التحول العالمي. انطلقت في موسكو اليوم الاثنين أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي لمجموعة "بريكس"، وسط حضور آلاف المشاركين في هذا الحدث الهام.ويشارك حضوريا في المنتدى المنعقد يومي 27 و28 أيار الجاري نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، وعشرات آلاف المشاركين عبر الإنترنت.وسيناقش الوزراء وممثلو البعثات الدبلوماسية والمديرون التنفيذيون للشركات والخبراء خلق أدوات مالية مستقلة ضمن إطار مجموعة "بريكس وتطوير الأعمال في سياق التحول العالمي.

وبناء على نتائج المنتدى سيتم اتخاذ قرار حول أنشطة الدفع والتسويات المالية لدول المجموعة، التي تضم 10 دول بينها مصر والإمارات والسعودية.



ومن المقرر توقيع اتفاقيات حول التعاون البرلماني بين دول "بريكس" وشركائها، وإبرام عقود استثمار بين شركات من روسيا والبرازيل ومصر والهند وإيران والصين والإمارات والسعودية وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وتركيا.



كما سيشارك في المنتدى ممثلو دول غير أعضاء في "بريكس" بينها الجزائر ومصر واليمن وفلسطين والبيرو وتونس والبحرين. (روسيا اليوم)