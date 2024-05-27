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عربي-دولي
لافرورف يُهاجم ستولتنبرغ: تجاوز صلاحياته
Lebanon 24
27-05-2024
|
10:25
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ يتجاوز صلاحياته بحديثه باسم الحلف عن حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية.
وأضاف في حديث مصور: "أشك في أن الأمين العام يستطيع تحمل مثل هذه المسؤولية والتحدث باسم أعضاء الحلف عند مناقشة هذه القضية، وأعني ليس على مستوى الأمانة والأمين العام، ولكن في دوائر الحلف المغلقة".
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وأشار لافروف إلى أن ستولتنبرغ ينفذ إرادة الحلف و"يتجاوز صلاحياته" عندما يتحدث عن ضرورة السماح لكييف باستهداف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية التي تتسلمها.
وكان ستولتنبرغ قد قال في وقت سابق إن لأوكرانيا "الحق في ضرب الأهداف العسكرية على الأراضي الروسية"، وأن "بعض الحلفاء رفعوا القيود المفروضة على ذلك، وأعتقد أن الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى" في مواجهة روسيا. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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