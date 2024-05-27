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عربي-دولي

الجيش المصري يصدر بيانا بعد تبادل إطلاق النار في رفح مع "جيش" الاحتلال

Lebanon 24
27-05-2024 | 11:03
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أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا حول حادث إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين في رفح.

وقال المتحدث العسكري المصري: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

 وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن: "قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجري التحقيق في هذا الموضوع. كما يجري التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن".

 وكان موقع "واللا" الإسرائيلي قد قال إن مصريين اثنين قتلا في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح الحدودي، فيما لم يصدر الجانب المصري أي تعليق بعد.

 بدورها، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن "مقتل جندي مصري واحد خلال الاشتباكات التي حدثت بين الجيشين المصري والإسرائيلي على معبر رفح".

 وأوضحت الصحيفة العبرية أن جنود الجيش الإسرائيلي اشتبكوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود مصريين بعد أن فتح الجنود المصريين النار على قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب الجيش الإسرائيلي، وتم إجراء اتصالات مع المصريين لوقف إطلاق النار.

 ووصفت الصحيفة العبرية الحادثة بـ"الدراماتيكية". (روسيا اليوم)

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