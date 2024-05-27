بوريل: أدين مجزرة رفح بأشد العبارات

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، عن شعوره بالرعب إزاء مجزرة مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قائلاً: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات فورا".

وأضاف بوريل، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، "لا يوجد مكان آمن في غزة، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات فورا".

وشدد على ضرورة "احترام أوامر محكمة العدل الدولية بشأن رفح، والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف".

وأردف: "أشعر بالرعب إزاء الأنباء الواردة من رفح عن الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد العشرات من النازحين، بمن فيهم الأطفال الصغار".

واختتم بوريل بالقول: "أدين مجزرة رفح بأشد العبارات".