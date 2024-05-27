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عربي-دولي

الأزهر الشريف يستنكر "الجريمة الشنعاء" في رفح

Lebanon 24
27-05-2024 | 11:45
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دان الأزهر الشريف "محرقة الخيام" التي نفذتها إسرائيل في رفح وراح ضحيتها العشرات، بينهم أطفال، مجددا تحيته للمقاومة الفلسطينية الشجاعة بوجه الإبادة الجماعية ‏والتهجير القسري".

وقال الأزهر في بيان له: "يستنكر الأزهر الشريف ويدين بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي على مخيم ‏اللاجئين بمدينة رفح، الذي ‏استهدف النازحين الأبرياء في خيامهم، وفي المناطق ‏التي خدع أهل غزة، وزعم لهم أنها ‏مناطق آمنة، وارتكب جريمته الشنعاء على ‏مرأى ومسمع من العالم أجمع، والتي راح ضحيتها ‏عشرات الشهداء والجرحى ‏من الرجال والنساء والأطفال".‏

 وأضاف البيان: "يطالب الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ ‏القرارات والأحكام التي أصدرتها محكمة ‏العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني ‏وقياداته، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الإرهابي على رفح، وفتح ‏معبر ‏رفح لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ووقف آلة القتل ‏الصهيونية الغاشمة".

 وتابع الأزهر في بيانه: "يجدد الأزهر تحيته وتقديره لمقاومة الشعب الفلسطيني الشجاع، الذي أثبت ‏للعالم كله بسالته في الدفاع عن ‏أرضه وتشبثه بها، وتمسك هذا الشعب بالحياة ‏على تراب وطنه ورفض كل محاولات المحتل للتهجير ‏القسري، رغم ما ‏يواجهونه من إبادة جماعية لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلا، وتتنافى مع كل ‏الشرائع ‏السماوية والمواثيق الدولية".

 ‏وأردف: "كما يجدد الأزهر تحيته للشعوب الحرة ولطوفان الشباب ممن خرجوا في ‏جامعات أوروبا وأميركا وشوارعها وميادينها، للتعبير عن الرفض العالمي لهذه ‏الفوضى التي إن تركت تسير في هذا الاتجاه البائس، فإنها ستدفع بالعالم كله إلى ‏مزيد من الحروب والصراعات والكراهية، وفقدان الثقة في المجتمع الدولي ‏والمؤسسات الدولية". (روسيا اليوم)

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