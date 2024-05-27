اليابان تعلن معارضتها الهجمات الإسرائيلية على رفح

أعلنت اليابان، الاثنين، معارضتها الهجمات التي تشنها إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، أن الوزيرة يوكو كاميكاوا أكدت لنظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس في اتصال هاتفي، معارضة اليابان للهجمات التي تستهدف مدينة رفح.

وبحسب بيان الخارجية اليابانية، فإن الوزير كاميكاوا أكد معارضة بلاده لأي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح.

وأعرب الوزير الياباني عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وشدد كاميكاوا على ضرورة "تحقيق وقف إطلاق نار فوري من أجل إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع". (الأناضول)