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عربي-دولي
الحوثيون يصعذّون.. أحداث أمنية كبيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي
Lebanon 24
27-05-2024
|
12:17
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أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، اليوم الاثنين، استهداف 3 سفن ومدمرتين أميركيتين في المحيط الهندي والبحر الأحمر.
وقال الحوثيون: "استهدفنا السفينتين "ميشيلا" و"لاريغو ديزرت" في المحيط الهندي".
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كما أعلنوا استهداف سفينة "منيرفا ليزا" في البحر الأحمر.
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