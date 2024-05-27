الحوثيون يصعذّون.. أحداث أمنية كبيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي

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أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، اليوم الاثنين، استهداف 3 سفن ومدمرتين أميركيتين في المحيط الهندي والبحر الأحمر.وقال الحوثيون: "استهدفنا السفينتين "ميشيلا" و"لاريغو ديزرت" في المحيط الهندي".كما أعلنوا استهداف سفينة "منيرفا ليزا" في البحر الأحمر.