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مصر تعلن استعدادها لاستقبال وتأهيل كوادر الشرطة الفلسطينية

Lebanon 24
27-05-2024 | 12:55
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أعلنت مصر، الإثنين، استعدادها لاستقبال وتأهيل كوادر من الشرطة الفلسطينية، مؤكدة "التزامها" بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم.

 صرح بذلك وزير الداخلية المصري محمود توفيق خلال لقاء عقده بالعاصمة القاهرة، مع نظيره الفلسطيني زياد هب الريح.

 ويأتي اللقاء وسط حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تتواصل للشهر الثامن على التوالي، والتي تسببت في تصاعد للتوتر بين الجانبين المصري والإسرائيلي، تمثلت أحدث فصوله بين تبادل لإطلاق أدى إلى مقتل جندي مصري، اليوم.

 وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن الوزيرين بحثا خلال اللقاء "أوجه التعاون بين وزارتيهما وأساليب تعزيزها ".

 ورحب الوزير الفلسطيني، بـ"جهود مصر المُستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم لمُساندة السُلطة الفلسطينية".

 وأكد اهتمام بلاده "بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني".

 من جانبه، شدد الوزير المصري في البيان ذاته، على "التزام القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والمُساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية، انطلاقًا من الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية".

وأكد على ترحيبه "بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني، واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم في مجالات العمل الشرطي". (الأناضول)

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