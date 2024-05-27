الأردن: المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين

أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم، وتخلي المجتمع الدولي عنهم.

وأضاف الصفدي، في تصريح صحفي قبل انعقاد "مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا والمنطقة" في بلجيكا، اليوم الاثنين أن "الأردن بذل كل ما بوسعه لتوفير الأمن والكرامة لقرابة مليون و300 ألف لاجئ سوري، 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات".

وقال إن المجتمع الدولي "تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة".

وتابع: "لن نتمكن من القيام بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين بمفردنا، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين".

وأكد على أن "دعم اللاجئين وتقديم الخدمات لهم مسؤولية تقع على عاتق العالم والمجتمع الدولي، ولا يمكن نقل هذه المسؤولية إلى البلدان المضيفة وحدها لأنها لن تكون قادرة على القيام بذلك بمفردها".

وشدد وزير الخارجية الأردني، على أهمية تهيئة الظروف التي تساعد اللاجئين على العودة الطوعية إلى بلادهم. (روسيا اليوم)