Advertisement

عربي-دولي

الأردن: المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين

Lebanon 24
27-05-2024 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1204839-638524375908383000.jpg
Doc-P-1204839-638524375908383000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم، وتخلي المجتمع الدولي عنهم.

 وأضاف الصفدي، في تصريح صحفي قبل انعقاد "مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا والمنطقة" في بلجيكا، اليوم الاثنين أن "الأردن بذل كل ما بوسعه لتوفير الأمن والكرامة لقرابة مليون و300 ألف لاجئ سوري، 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات".

 وقال إن المجتمع الدولي "تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة".

 وتابع: "لن نتمكن من القيام بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين بمفردنا، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين".

 وأكد على أن "دعم اللاجئين وتقديم الخدمات لهم مسؤولية تقع على عاتق العالم والمجتمع الدولي، ولا يمكن نقل هذه المسؤولية إلى البلدان المضيفة وحدها لأنها لن تكون قادرة على القيام بذلك بمفردها".

 وشدد وزير الخارجية الأردني، على أهمية تهيئة الظروف التي تساعد اللاجئين على العودة الطوعية إلى بلادهم. (روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2024-05-27
15:00 | 2024-05-27
14:35 | 2024-05-27
14:29 | 2024-05-27
14:15 | 2024-05-27
13:55 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24