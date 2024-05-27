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إقتصاد

أسواق الأسهم في الخليج تتراجع.. هذا ما سجّلته مساء اليوم

Lebanon 24
27-05-2024 | 13:15
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إنخفضت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الاثنين، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.


تراجع المؤشر القطري لليوم الرابع على التوالي بعد خسارة بلغت 0.7 بالمئة إلى 9332 نقطة، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر مع هبوط معظم الأسهم.
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وخسر سهم بنك قطر الوطني 1.5 بالمئة وسهم الملاحة القطرية 1.9 بالمئة.

كما انخفض المؤشر السعودي للجلسة الثالثة على التوالي بعدما فقد 0.2 بالمئة من قيمته مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.


وخسر سهم بنك الرياض 2.7 بالمئة وسهم اتحاد اتصالات اثنين بالمئة.

أما مؤشر سوق دبي المالي فارتفع بنحو 0.4 بالمئة مدعوما بمكاسب في مؤشرات السلع الاستهلاكية والاتصالات والتمويل.

وربح سهم بنك دبي الإسلامي 3.1 بالمئة وسهم باركن 1.9 بالمئة.

وهبط مؤشر أبوظبي على نحو طفيف.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بما يعادل 0.9 بالمئة مع ترقب الأسواق اجتماع أوبك+ في الثاني من يونيو.

وجرى تداول خام برنت عند 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش.

وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى 2.5 بالمئة وسهم سيدي كرير للبتروكيماويات 5.6 بالمئة.

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