Advertisement

عربي-دولي

حماس: مجزرة رفح تحدٍ من حكومة نتنياهو لقرارات محكمة العدل

Lebanon 24
27-05-2024 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1204847-638524389052766819.jpg
Doc-P-1204847-638524389052766819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتبر القيادي بحركة "حماس" أسامة حمدان، الإثنين، أن توقيت تنفيذ إسرائيل مجزرتها الأخيرة بحق النازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، يؤكد تحديها لقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.

 وقال حمدان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت: "لليوم 234 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة".

 وأضاف أن إسرائيل "تواصل ارتكاب أبشع المجازر والمذابح التي لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، في استهتار منها بكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية".

ولفت إلى أن "آخر مجازر الاحتلال الإسرائيلي تلك كانت محرقة الخيام التي استهدفت آلاف النازحين في مخيماتهم برفح".

 واعتبر أن هذه المجزرة "جزء من مسار حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل" في غزة، و"تنفي ادعاءها بوجود أماكن آمنة" بالقطاع.

 وأكد حمدان أن "ادعاء الاحتلال الإسرائيلي وجود مسلحين في مكان مجزرة رفح أثناء تنفيذها هو ادعاء كاذب".

 وأضاف أن "توقيت تنفيذ المجزرة هو إعلان تحد من حكومة نتنياهو لقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة" التي أصدرت أمرا بوقف الهجوم على رفح. (الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2024-05-27
15:00 | 2024-05-27
14:35 | 2024-05-27
14:29 | 2024-05-27
14:15 | 2024-05-27
13:55 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24