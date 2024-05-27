حماس: مجزرة رفح تحدٍ من حكومة نتنياهو لقرارات محكمة العدل

اعتبر القيادي بحركة "حماس" أسامة حمدان، الإثنين، أن توقيت تنفيذ إسرائيل مجزرتها الأخيرة بحق النازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، يؤكد تحديها لقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.

وقال حمدان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت: "لليوم 234 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة".

وأضاف أن إسرائيل "تواصل ارتكاب أبشع المجازر والمذابح التي لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، في استهتار منها بكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية".

ولفت إلى أن "آخر مجازر الاحتلال الإسرائيلي تلك كانت محرقة الخيام التي استهدفت آلاف النازحين في مخيماتهم برفح".

واعتبر أن هذه المجزرة "جزء من مسار حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل" في غزة، و"تنفي ادعاءها بوجود أماكن آمنة" بالقطاع.

وأكد حمدان أن "ادعاء الاحتلال الإسرائيلي وجود مسلحين في مكان مجزرة رفح أثناء تنفيذها هو ادعاء كاذب".

وأضاف أن "توقيت تنفيذ المجزرة هو إعلان تحد من حكومة نتنياهو لقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة" التي أصدرت أمرا بوقف الهجوم على رفح. (الأناضول)