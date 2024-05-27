كوريا الشمالية تفشل بإطلاق قمر صناعي للتجسس

أعلنت كوريا الشمالية، الاثنين، فشل محاولتها لوضع قمر صناعي جديد للتجسس في مداره بعد أن انفجر صاروخ فضائي كان يحمله في الجو، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "محاولة وضع قمر صناعي جديد للتجسس في مداره باءت بالفشل إثر انفجار صاروخاً كان يحمله في الجو".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان اليابان أن بيونغ يانغ أطلقت ما يشتبه بأنه "صاروخ باليستي".

وفي السياق نفسه، قال نظام الإنذار المبكر الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه "صاروخ باليستي"، وبناء عليه أصدرت البلاد أمر إخلاء للسكان في محافظة "أوكيناوا" الجنوبية، وفقا لوكالة "كيودو" الرسمية.

وبهذا الخصوص، قال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إن بيونغ يانغ أطلقت مقذوفًا مجهول الهوية باتجاه الجنوب فوق البحر الأصفر الواقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، حسب وكالة "يونهاب" الرسمية.

وأضاف البيان أنه "تم اكتشاف الصاروخ كقطع متعددة من الحطام في مياه الجانب الشمالي بعد مرور حوالي دقيقتين من الإطلاق". (الأناضول)