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عربي-دولي

مصدر مصري يعلن نتائج التحقيق الأولي بمقتل جندي في معبر رفح

Lebanon 24
27-05-2024 | 14:15
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كشف مصدر أمني مصري، مساء الإثنين، نتائج التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار ومقتل جندي قرب معبر رفح الحدودي، الذي تسيطر عليه قوات إسرائيلية.

 وتشير النتائج وفقا للمصدر، إلى وقوع "إطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى وعناصر من المقاومة الفلسطينية، أدت إلى إطلاق النيران فى عدة اتجاهات، وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران".

 وأفاد أنه "تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا".

 وحث المصدر المجتمع الدولى على "تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة".

واشار إلى أن "محور فيلادلفيا ليس أمنيا فقط، لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية" المتجهة إلى القطاع.

 كما حذر من "المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود".  (سكاي نيوز)

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