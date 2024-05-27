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عربي-دولي

أردوغان يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا التطورات بشأن غزة

Lebanon 24
27-05-2024 | 14:35
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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

 وأوضح البيان أن أردوغان وسانشيز بحثا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية بينها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 وشدد أردوغان على "وجوب وقف المجازر الإسرائيلية ضد فلسطين في أسرع وقت ممكن، وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي".

 وأضاف البيان أن أردوغان ثمّن قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستعزز إرساء السلام والعدالة في المنطقة. (الأناضول)

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