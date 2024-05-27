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عربي-دولي

الكويت.. قرار قضائي بحق مغرّد "أساء" لوزير الداخلية السعودي

Lebanon 24
27-05-2024 | 15:00
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أفادت وسائل إعلام كويتية بأن محكمة التمييز أيدت تغريم المغرد حامد بويابس 2000 دينار لإساءة استخدام هاتف وازدراء وزير الداخلية السعودي وتبرءته من تهمة القيام بعمل عدائي ضد المملكة.

وذكرت صحيفة "السياسة" أن محكمة التمييز أيدت حكم براءة المغرد حامد بويابس من القيام بعمل عدائي ضد السعودية، فيما أيدت تغريمه مبلغ 2000 دينار بتهمة الإساءة لوزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

 وحسب "السياسة"، كانت النيابة العامة في الكويت قد اتهمت بويابس بالقيام بعمل عدائي ضد السعودية عبر حسابه على منصة "إكس"، بالإساءة لوزير الداخلية السعودي وتحقير موظفي الجمارك، وبأنه أساء عمدا استخدام وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية، فيما أنكر بويابس الاتهامات الموجهة إليه وبين تقديره واحترامه للسعودية قيادة وشعبا. (روسيا اليوم)

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