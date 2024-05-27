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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يوافق على تفعيل بعثته في معبر رفح.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-05-2024 | 15:30
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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد "وافقوا على إعادة تفعيل بعثة المساعدة الحدودية في معبر رفح" جنوب قطاع غزة.

 وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إنه "يتعين على جميع أعضاء الأمم المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية".

 وذكر أن "دول الاتحاد وافقت على تجديد مطالبة إسرائيل بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بشأن مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

 وأشار بوريل إلى أن دول الاتحاد "توصلت إلى الإجماع اللازم لعقد مجلس شراكة مع إسرائيل لبحث الوضع في غزة، واحترام حقوق الإنسان".

 وأفاد بأن "وزراء خارجية التكتل وافقوا على إعادة تفعيل بعثة المساعدة الحدودية EURAM في معبر رفح". (الأناضول)

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