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أنقرة ترد على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي استهدف فيه أردوغان

Lebanon 24
27-05-2024 | 16:15
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انتقدت أنقرة بشدة الاثنين، تصريحات أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، تسيء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفتها بأنها "غير محترمة ولا أساس لها".

 وقالت وزارة الخارجية التركية إن أسلوب كاتس "غير المحترم واتهاماته التي لا أساس لها" ضد الرئيس أردوغان، "مجرد جهد لا طائل منه لتغيير الأجندة المتعلقة بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين".

 وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن إسرائيل قتلت نحو 40 ألف فلسطيني بقطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

 وأضاف البيان أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "هي التي قتلت بوحشية عشرات الفلسطينيين الأبرياء في هجوم على مخيم للنازحين الليلة الماضية"، مؤكدا أن "أي شخص متواطئ في هذه الجرائم سيحاكم أمام المحاكم الدولية". (الأناضول)

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