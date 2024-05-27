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عربي-دولي

كندا تعتزم منح 5 آلاف تأشيرة لغزيين أقارب كنديين

Lebanon 24
27-05-2024 | 16:35
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أعلنت كندا، اليوم، عزمها منح تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف من سكان قطاع غزة بموجب برنامج خاص بأقارب الكنديين، وذلك في خطوة استباقية في حال تمكنوا من المغادرة في المستقبل.

 وذكرت وزارة الهجرة، في بيان، أن المعدل يمثل زيادة عن نحو ألف تأشيرة إقامة مؤقتة في إطار برنامج خاص لغزة أُعلن عنه في كانون الأول، مضيفة أن الكثيرين أبدوا اهتماماً.

 وقال وزير الهجرة مارك ميلر: "رغم أن الخروج من غزة غير ممكن حالياً، قد يتغير الوضع في أي وقت. ومع زيادة الحد الأقصى، سنكون مستعدين لمساعدة المزيد من الناس مع تطور الوضع".

  (الشرق الأوسط)

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