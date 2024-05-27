Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم

Lebanon 24
27-05-2024 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1204909-638524546086553537.jpeg
Doc-P-1204909-638524546086553537.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم الثلاثاء لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة أوقعت قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.
Advertisement
وأوضحت مصادر دبلوماسية عدة لوكالة "فرانس برس" أن الاجتماع المغلق سيُعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:49 | 2024-05-28
01:41 | 2024-05-28
01:30 | 2024-05-28
01:15 | 2024-05-28
00:55 | 2024-05-28
00:36 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24