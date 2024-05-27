مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم

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أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم الثلاثاء لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة أوقعت قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.وأوضحت مصادر دبلوماسية عدة لوكالة "فرانس برس" أن الاجتماع المغلق سيُعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.