لم يوفّر أحدًا.. ترامب يفتح حربًا كلامية ضدّ خصومه

واصفًا إيّاهم بالحثالة البشرية، هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خصومه السياسيين، حيث استغل مناسبة "يوم الذكرى" الذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها القتلى، وذلك من خلال منشور على منصته "تروث سوشال".

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ومن بين من شملهم هجوم ترامب، القضاة الذين يشرفون على القضايا المرفوعة ضده، سواء تلك المدنية المتعلقة بالاعتداء الجنسي والاحتيال، أو الجنائية التي تتهمه بشراء صمت نجمة إباحية ومحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتمنّى ترامب الذي يتقدم في العديد من استطلاعات الرأي بينما يستعد لمواجهة الرئيس جو بايدن في الانتخابات المقبلة، في منشوره "يوم ذكرى سعيد للجميع، بما في ذلك الحثالة البشرية التي تعمل بجهد كبير لتدمير بلدنا الذي كان عظيما في السابق".

كما وصف ترامب أحد القضاة بأنه "أحمق"، كما طال هجومه الكاتبة الصحافية السابقة إي جين كارول التي ربحت دعوى ضده مع تعويض بمبلغ 88 مليون دولار في قضية اعتداء جنسي.

وفي منشور منفصل، نشر ترامب صورة لنفسه وهو يؤدي التحية لقبر مغطى بالعلم الأميركي، مرفقة بتعليق يقول "لا يمكننا استبدالهم أبدا. لا يمكننا أبدا رد الجميل لهم. لكن يمكننا أن نتذكرهم دائما".

وسبق أن وصف ترامب اليساريين الأميركيين بـ"الحشرات"، والمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك بأنهم "يسممون دماء بلادنا". (سكاي نيوز عربية)