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برًا وجوًا.. اقتحام مخيم رفح مستمر وجرائم الإحتلال تتزايد

Lebanon 24
27-05-2024 | 23:15
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يستمر الجيش الإسرائيلي بخوض اشتباكات ضارية مترافقة مع غطاء جوي مكثف في رفح، وسط تقدم للدبابات.
 
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن إطلاق النار متواصل وكثيف وسط مدينة رفح على الشارع الرئيسي، وسط قصف مدفعي مكثف غرب رفح في محيط حي تل السلطان.
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وأضافت المصادر أن طائرات "الكواد كابتر" تقوم بإطلاق نيرانها في محيط المستشفى الاماراتي وتل الزعرب ومنطقة الزعاربة ومحيط مركز الشرطة، تزامنا مع قصف عنيف جدا في محيط المستشفى الإماراتي غربي مدينة رفح.

كما تشهد عدة مناطق في رفح حالة نزوح كبيرة جراء القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يستهدف المنازل في محيط دوار زعرب وتل السلطان وحي السعودي وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وبالتزامن مع القصف العنيف على مدينة رفح جنوب القطاع، شنت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية غارات مكثفة على مناطق شمال غزة، أسفرت عن تدمير حي سكني  وعدد كبير من المنازل في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

وبحسب مصادر فلسطينية، أسفر قصف إسرائيلي على منزل في مدينة بيت حانون شمالي القطاع، عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ودمار كبير في المنطقة. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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