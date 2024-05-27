كانتا متجهتين نحو إيلات.. إسرائيل تعترض مسيّرتين محملتين بالمتفجرات (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انه اعترض طائرتين مسيرتين، كانتا متجهتين نحو إيلات جنوب إسرائيل.



ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي قوله إن المسيرتين كانتا محملتين بالمتفجرات، ومتجهتين نحو إيلات.



ووفق الجيش فإن المسيرتين جاءتا من الشرق، أي من العراق على ما يبدو، وتم اعتراضهما قبل أن يدخلا المجال الجوي الإسرائيلي.



وقالت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، أنها أطلقت 3 مسيرات باتجاه إيلات، ونشرت فيديو يوثق العملية.

Footage posted to social media shows an interceptor missile downing a suspected drone near Eilat this evening. https://t.co/hxnIOQXBVN pic.twitter.com/6GpK7h01Ol — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 27, 2024 Advertisement

ماذا نعرف عن "المقاومة الإسلامية في العراق"؟

برز اسم الجماعة عقب أحداث 7 تشرين الأول الماضي، أي بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وتبنت معظم الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية بعد اندلاع حرب غزة مبررة ذلك بدعم واشنطن لإسرائيل.



من أبرز الفصائل التي تنضوي تحت لواء الجماعة كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء.



ووفق "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، تشير الأدلة المتوافرة إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يؤدي دورا في تنسيق عمليات "المقاومة الإسلامية في العراق". (سكاي نيوز)





