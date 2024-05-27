لمواجهة التهديدات الروسية... بولندا تبرم صفقة صواريخ مع أميركا

أعلنت وارسو الإثنين أنها تعتزم شراء صواريخ بعيدة المدى من الولايات المتحدة بقيمة 677 مليون يورو لتعزيز قدراتها الدفاعية في وجه التهديدات الروسية المحتملة.

وتعد الصفقة التي من المقرر أن يتم توقيعها رسميا الثلاثاء جزءا من عملية التحديث السريعة للجيش البولندي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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ماذا نعرف عن صفقة الصواريخ؟





• قالت وزارة الدفاع البولندية إن "الحرب في أوكرانيا أظهرت أهمية امتلاك القدرة لإطلاق صواريخ على أهداف حتى لو كانت بعيدة عن خط المواجهة".

• مدى الصواريخ التي سيتم شراؤها يبلغ نحو 1000 كيلومتر.

• أضافت الوزارة أنها ستتسلم صواريخ JASSM المعروفة باسم صواريخ المواجهة الجوية الأرضية المشتركة بين عامي 2026 و2030.

• تضم ترسانة بولندا حاليا هذا النوع من الصواريخ التي يصل مداها إلى 370 كيلومترا حيث تستخدمها طائراتها من طراز إف 16.

• عززت وارسو ميزانيتها الدفاعية لتصل إلى نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى رقم بين دول حلف شمال الأطلسي.

• أطلقت بولندا أيضا سلسلة عمليات شراء لمعدات عسكرية بمليارات الدولارات، معظمها من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. (سكاي نيوز)