24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الخارجية الروسية تُهاجم رؤساء أميركا: يعانون من متلازمة التحريف
Lebanon 24
27-05-2024
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت الخارجية الروسية الرئيس الأميركي جو بايدن بتحريف التاريخ من خلال عدم ذكره دور الاتحاد السوفيتي والحلفاء الآخرين في الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن "رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين يعانون جميعا تقريبا من متلازمة تحريف التاريخ".
Advertisement
وأضافت الخارجية أن "الادعاء الأمريكي بالدور الاستثنائي اليوم هو خيانة لماضي الولايات المتحدة ذاتها التي حاربت الفاشية"، مشيرا إلى أن الرؤساء الأمريكيين الذين شاركوا شخصيا في الحرب العالمية الثانية "ما كانوا سيسمحون لأنفسهم بالصمت عن المساهمة الحاسمة للاتحاد السوفيتي في دحر الرايخ الثالث".
وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو على استعداد للحفاظ على ذكرى انتصار الحلفاء على النازية في عام 1945، حتى إن لم تقم واشنطن بذلك. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الشاب صديق خطيبها وهي من عرفتها عليه.. لماذا التزمت نادين نجيم الصمت في قضية "فضيحة" هبة نور؟
Lebanon 24
الشاب صديق خطيبها وهي من عرفتها عليه.. لماذا التزمت نادين نجيم الصمت في قضية "فضيحة" هبة نور؟
03:15 | 2024-05-27
27/05/2024 03:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل الفيلا الفخمة الخاصّة بها.. نانسي عجرم تلعب مع ابنتها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
داخل الفيلا الفخمة الخاصّة بها.. نانسي عجرم تلعب مع ابنتها شاهدوا الفيديو
04:40 | 2024-05-27
27/05/2024 04:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض خطير يجتاح لبنان.. بسبب "التاتو"
Lebanon 24
مرض خطير يجتاح لبنان.. بسبب "التاتو"
02:30 | 2024-05-27
27/05/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو وكلمات مؤثرة.. رامز القاضي يغادر قناة "الجديد"!
Lebanon 24
فيديو وكلمات مؤثرة.. رامز القاضي يغادر قناة "الجديد"!
05:45 | 2024-05-27
27/05/2024 05:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس الموسم.. الممثلة سارة أبي كنعان تطل بإطلالة كالأميرات قبل أيام من زفافها (صور)
Lebanon 24
عروس الموسم.. الممثلة سارة أبي كنعان تطل بإطلالة كالأميرات قبل أيام من زفافها (صور)
02:19 | 2024-05-27
27/05/2024 02:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:49 | 2024-05-28
بعد مجزرة رفح.. لابيد يُهاجم نتنياهو ويصفه بالـ"فاشل"
01:41 | 2024-05-28
زيارة رابعة خلال 6 أشهر.. رئيس الأرجنتين في أميركا ليلتقي هؤلاء
01:30 | 2024-05-28
زوجة ماكرون ونظيرتها الألمانية بموقف محرج... وموسكو تعلّق على "ضحكة المحرقة"
01:15 | 2024-05-28
من وسط الدمار.. الحياة تعود إلى "خان يونس" بعد 4 أشهر من الحرب (صور)
00:55 | 2024-05-28
اليمين المتطرف يسيطر على برلمان أوروبا.. فهل من التداعيات على القارة؟
00:36 | 2024-05-28
الشرطة تفرق بالقوة احتجاج 10 آلاف شخص وسط باريس (فيديو)
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
28/05/2024 09:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
28/05/2024 09:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
28/05/2024 09:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24