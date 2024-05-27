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عربي-دولي

الخارجية الروسية تُهاجم رؤساء أميركا: يعانون من متلازمة التحريف

Lebanon 24
27-05-2024 | 23:21
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اتهمت الخارجية الروسية الرئيس الأميركي جو بايدن بتحريف التاريخ من خلال عدم ذكره دور الاتحاد السوفيتي والحلفاء الآخرين في الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن "رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين يعانون جميعا تقريبا من متلازمة تحريف التاريخ".
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وأضافت الخارجية أن "الادعاء الأمريكي بالدور الاستثنائي اليوم هو خيانة لماضي الولايات المتحدة ذاتها التي حاربت الفاشية"، مشيرا إلى أن الرؤساء الأمريكيين الذين شاركوا شخصيا في الحرب العالمية الثانية "ما كانوا سيسمحون لأنفسهم بالصمت عن المساهمة الحاسمة للاتحاد السوفيتي في دحر الرايخ الثالث".

وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو على استعداد للحفاظ على ذكرى انتصار الحلفاء على النازية في عام 1945، حتى إن لم تقم واشنطن بذلك. (روسيا اليوم)
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