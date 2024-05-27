بالفيديو: أوكرانيا تدك "أفضل دبابة" بالعالم وطاقمها الروسي يتركها ويفر

تعرضت دبابة قتال روسية شهيرة، للعطل وأضحت خارج الخدمة، بسبب خلل غامض في "رأس برجها" أدى إلى خروجها عن السيطرة، إثر هجوم أوكراني أجبر طاقمها على الهروب.

وأصاب الخلل الغامض دبابة T-90 - التي أطلق عليها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقب "أفضل دبابة في العالم" في مناسبات عديدة بعد تعرضها لإطلاق نار من القوات الأوكرانية.

وحدث الخلل خلال معركة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا عندما اشتبك جنود أوكرانيون كانوا في مركبتين قتاليتين من طراز "برادلي" قدمتهما الولايات المتحدة مع الدبابة الروسية.

The Russian T-90 tank withstands several hits from an fpv drone during a battle.



https://t.co/ysakq4JGgG pic.twitter.com/qW6nR9ZHWl — Victor vicktop55 (@vicktop55) May 12, 2024 Advertisement

وأطلق الأوكرانيون النار من مسافة قريبة، وأمطروا درع الدبابة الروسية بمقذوفات من مدفع بوشماستر عيار 25 ملم.

وأظهرت لقطات الاشتباك فقدان دبابة T-90 السيطرة، وبرجها يدور بشكل سريع، قبل أن يصطدم بشجرة.

ونظرا لعدم قدرته على القتال ضد زوج من آلات برادلي المدرعة، فر طاقمها سيرا على الأقدام، وفق صحيفة "تلغراف"، بينما تم تدمير الدبابة بواسطة طائرة بدون طيار أوكرانية.

وتم تسجيل عطل مماثل في مقطع فيديو عندما تعرضت مركبة T-90 أخرى لهجوم من قبل طائرة هجومية بدون طيار من اللواء 47 الميكانيكي الأوكراني المتمرّس في القتال.

ويوضح فيديو كان انتشر عن الحادثة، الدبابة وهي تتلقى عدة ضربات من الأعلى أثناء سيرها على طريق، على الأرجح في شرق أوكرانيا.

الضربة الثانية، التي يبدو أنها أصابت الجزء الخلفي من هيكل T-90، أرسلت البرج بعيدا بشكل دائري، وبدا أن مشغلي المركبة لم يكونوا قادرين على استعادة السيطرة عليها.





على عكس الدبابات القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، فإن مدفع T-90 لديه نظام استهداف تلقائي.

يستجيب البرج الكهربائي لأجهزة استشعار التحذير بالليزر المنتشرة حول الدبابة ويوجه بندقيته نحو الهدف.

وتتمتع كل من دبابات "أبرامز" الأميركية الصنع و"تشالنجر 2" البريطانية بميزات مماثلة، تُعرف باسم "أنظمة الصياد القاتل".

وقال هاميش دي بريتون غوردون، قائد دبابة سابق بالجيش البريطاني للصحيفة البريطانية، إن من المرجح أن يكون الحادث نتيجة عدم الخبرة بين الأطقم والإلكترونيات الضعيفة المدمجمة في الدبابة الروسية.

وأضاف: "من السهل جدًا على الجنود ذوي الخبرة المحدودة في القتال أن يصبحوا مشوشين للغاية في الدبابة لأن هيكلها يمكن أن يتحرك في اتجاه، بينما يكون البرج في اتجاه آخر".

وتابع "مقابل ذلك، تمتلك الدبابات الغربية نظاما متطورا للغاية للتحكم في النيران، ويبدو أن الروس لم يفعلوا ذلك بشكل صحيح".

وكشف أن بعض الإلكترونيات الموجودة في T-90 هي من مصادر غربية، "لذلك من المرجح أن تؤدي العقوبات إلى تفاقم الوضع".

دبابة روسية من طراز T-90

يبدو أن المزيد من دبابات T-90، التي تبلغ تكلفتها حوالي 4.5 مليون دولار، تصل إلى ساحات القتال في أوكرانيا، حيث تواجه روسيا خسائر كبيرة أمام نماذج T-72 و T-80 الأقدم، التي تم بناؤها منذ أكثر من 40 عامًا.

وتمتلك روسيا دبابة أكثر تقدما، هي T-14 Armata، والتي تم عرضها لأول مرة للعالم خلال موكب يوم النصر عام 2015 في موسكو.

ولم تظهر دبابة "أرماتا" في أوكرانيا، مما أثار تكهنات بأن موسكو لا تستطيع تحمل خسارة دبابتها الرئيسية لأن تدميرها سيؤدي إلى ضرر كبير بسمعتها. (الحرة)