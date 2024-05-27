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كانتا تضحكان أمام النصب التذكاري للهولوكوست.. زاخاروفا تعلق على سلوك زوجتي ماكرون وشتاينماير

Lebanon 24
27-05-2024 | 23:31
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أظهرت عدسات الصحافيين السيدتين الأوليين لفرنسا وألمانيا، بريجيت ماكرون وإلكه بودنبندر، وهما تضحكان أمام النصب التذكاري للهولوكوست في برلين.

وأثارت صورة لزوجتي الرئيسين الألماني والفرنسي وهما تضحكان أمام النصب التذكاري للهولوكوست انتقادات كثيرة.
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وتعليقا على الصورة قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يبدو أن الضحك على كلمة "إبادة جماعية" قد أصبح تقليدا لدى عائلة (المستشار الألماني أولاف) شولتس.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "هذا بالضبط ما فعله أولاف شولتس عندما سُئل عن إبادة سكان دونباس التي تعرضوا لها على يد نظام كييف".

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية معلقة على الصور: "أثناء مرورهما أمام الألواح الحجرية التي تخلد ذكرى اليهود القتلى ضحكت زوجتا رئيسي الدولتين (فرنسا وألمانيا) بريجيت ماكرون وإلكه بودنبندر"، مشيرة إلى أن "السبب الذي دفعهما للضحك غير معروف".

ووصفت الصحيفة صورة زوجتي السياسيين بأنها "مزعجة"، لافتة إلى أن "سلوكهم أثار الحيرة في الدول الأوروبية الأخرى".

ولفتت الصحيفة إلى أن رواد مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي تداولوا الصور، مشيرين إلى "انتهاك صارخ للآداب من جانب بريجيت ماكرون وإلكه بودنبندر".(العربية)


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