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عربي-دولي

في خضم الهجوم على رفح.. "حماس" و "إسرائيل" تستأنفان مُحادثات الهدنة

Lebanon 24
27-05-2024 | 23:51
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أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إلى أن المحادثات بشأن التهدئة في غزة ستستأنف اليوم، ناقلة عن مسؤول في فريق التفاوض قوله إن "نقطة الخلاف الرئيسية بشأن صفقة تبادل الأسرى لا تزال إنهاء الحرب".
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وعبّر مسؤولا في فريق التفاوض عن خشيته من تمسك "حماس" وإصرارها على وقف كافة العمليات في رفح قبل الدخول في أي مفاوضات.

وذكر موقع "إسرائيل 24" أن حركة "حماس" رفضت الانخراط في أي محادثات بخصوص الرهائن لديها، بعد الغارة الجوية التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على رفح وأسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، ليل الأحد.

وكان المسؤول في حماس أسامة حمدان، قد قال في مؤتمر صحفي من بيروت، الإثنين، إن "استمرار إسرائيل في المماطلة والغارات الجوية قد يعني أن رهائنها سيعودون مجرد جثث، وربما لن يعودوا أبدا".

وأضاف أن "إسرائيل لن تعيد أسراها إلا وفق شروطنا التي عرضناها على الوسطاء". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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