الشرطة تفرق بالقوة احتجاج 10 آلاف شخص وسط باريس (فيديو)

فرقت شرطة باريس مظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 10 آلاف شخص نددوا بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم للنازحين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة مؤخرا.

وتظاهر هؤلاء يوم أمس الاثنين بعد مقتل، بحسب وزارة الصحة في غزة، ما لا يقل عن 45 مواطنا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال ليلة الأحد -الاثنين في غارة إسرائيلية عنيفة.

Hier soir, à #paris, une grande #manifestation a réuni des milliers de personnes en soutien à la #PALESTINE après la frappe israélienne sur #Rafah.

Vidéo de @lucAuffret pic.twitter.com/ydM7QHYgEI — Poing de Vues Media (@PoingdeVues) May 28, 2024 Advertisement



وتجمع حشد من المتظاهرين في فترة ما بعد الظهر على بعد بضع مئات من الأمتار من السفارة الإسرائيلية باريس، وهم يهتفون "كلنا أطفال غزة"، "عاش نضال الشعب الفلسطيني"، "غزة حرّة"، أو حتى "غزة.. باريس معكم". وتجمع حشد من المتظاهرين في فترة ما بعد الظهر على بعد بضع مئات من الأمتار من السفارة الإسرائيلية باريس، وهم يهتفون "كلنا أطفال غزة"، "عاش نضال الشعب الفلسطيني"، "غزة حرّة"، أو حتى "غزة.. باريس معكم".



وخلال المظاهرات التي امتدت حتى المساء، لوحظت التوترات بين الشرطة والمتظاهرين وإطلاق القنابل المسيلة للدموع.





كما لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية، وارتدى المشاركون الكوفية الفلسطينية ولافتات كتب عليها: "نحن لا نقتل طفلا، سواء كان يهوديا أو فلسطينيا: أوقفوا القصف، حرروا فلسطين"، و"رفح.. غزة.. نحن معك".





وقال آخرون في لافتاتهم: "أنا هنا لحماية شعبي، وللتنديد بما حدث في رفح. إنه عام 2024، هناك إبادة جماعية وحكامنا لا يفعلون شيئا".





وقال أحد المتظاهرين لصحيفة "لوفيغارو": "الخيار الوحيد في الوقت الحالي هو التظاهر".

وعبّر أحد المتظاهرين لوسائل إعلام فرنسية عن شعوره بالأسف الكبير لما أصاب النازحين في رفح وأكد أنه وعائلته لم يستطيعوا قضاء اليوم بخير وامتنعوا عن تناول الطعام بعد المشاهد القاسية التي وصلت إليهم من موقع المجزرة الإسرائيلية. (RT)