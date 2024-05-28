زيارة رابعة خلال 6 أشهر.. رئيس الأرجنتين في أميركا ليلتقي هؤلاء

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في زيارة يسعى من خلالها للقاء عمالقة التكنولوجيا، يزور الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الولايات المتحدة اليوم للمرة الرابعة منذ توليه منصبه، وذلك في خضم مساع يبذلها لتحسين مكانة بلاده المأزومة اقتصاديا.وقال المتحدث الرئاسي مانويل أدورني، إنه من المقرر أن يلتقي ميلي رفقة وزير اقتصاده، ممثلين عن "أوبن إيه آي" و"آبل" و"غوغل" هذا الأسبوع، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميتا" مارك زوكربرغ.وأضاف المتحدث أن الرئيس سيلتقي "مالكي 4 من أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية في العالم في هذا المسعى لإعادة تموضع الأرجنتين عالميا". (روسيا اليوم)