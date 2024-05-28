اسرائيل تعتقل العشرات خلال احتجاج على مقتل مدنيين في رفح

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 9 أشخاص شاركوا، ليلة الإثنين، في تظاهرة بمدينة حيفا الساحلية، احتجاجا على مقتل عشرات المدنيين في غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت سراح 4 أشخاص على دفعتين، بشروط مقيدة.

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ووفقًا للمحامية هديل أبو صالح، من مركز "عدالة"، فسيُعرض بقية المعتقلين – بما في ذلك 3 أشخاص يشتبه في اعتدائهم على ضابط شرطة – على المحكمة، الثلاثاء.



وكانت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، يفعات تومر يروشالمي، قد علقت في وقت سابق على الغارة الإسرائيلية على مدينة رفح، قائلة إنها "حادثة خطيرة للغاية" سيتم التحقيق فيها بشكل شامل.



وقتل 45 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة بغزة، في ضربة إسرائيلية، ليل الأحد الإثنين، على مخيم للنازحين في مدينة رفح، واستدعت تنديدات دولية وصفتها بأنها "مروعة".



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقاً في الغارة، بعدما قال، الأحد، إنه استهدف "بذخائر دقيقة" مسؤولين في حماس.



ووصف رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، الضربة بأنها "حادث مأسوي"، مشيرا إلى أن حكومته "تحقق فيه".