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عربي-دولي

تداول فيديو لغرق الرصيف الأميركي المؤقت قبالة سواحل غزة... ما حقيقته؟

Lebanon 24
28-05-2024 | 02:19
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تداولت وسائل إعلامية إسرائيلية مقطع فيديو يوثق غرق الرصيف الأميركي المؤقت عند شاطئ "نتساريم" في قطاع غزة.


وحسب موقع bhol الإسرائيلي فإن جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون في قطاع غزة سجلوا مقطع الفيديو، وسمع الجندي الذي سجل الفيديو وهو يقول: "هكذا يكون الأمر عندما تحاول مساعدة العدو".
كما نشر الصحافي الإسرائيلي يانون ماجال الفيديو عبر صفحته على منصة "أكس"، وكتب: "توثيق من شاطئ نتساريم، رصيف الأمريكيين يغرق".
 
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وقبل يومين، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان أن أربع سفن تابعة له تدعم عمل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جنحت وسط الأمواج العاتية وأن جهود سحبها جارية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية صباح السبت إن الأمواج جرفت جزءا من الرصيف الأميركي العائم قبالة غزة إلى شواطئ مدينة أسدود، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية قامت بإعادته وربطه مجددا.

وبعد أشهر من الاستعدادات، وبتكلفة ضخمة من المتوقع أن تصل إلى 320 مليون دولار، تم في الأسبوع الماضي افتتاح الرصيف البحري الأمريكي الذي يتيح طريقا جديدا لتدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع. (RT)
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