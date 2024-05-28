صورة حميمية لوزيرة مع رجل أعمال تُثير بلبلة.. وهكذا علّقت عليها

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انشغل المغربيون مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة نشرتها صحيفة أسترالية زعمت أنها تظهر وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والرئيس المدير العام لمجموعة "فورتيسكيو"، أندرو فوريست، الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، في "لحظة حميمية".وفي أول تعليق لها على الصورة التي تناقلتها وسائل إعلام أسترالية ومحلية، أكدت بنعلي، في تصريح مقتضب للصحافة على هامش جلسة مجلس النواب الأسبوعية، أمس الاثنين، أن الأمر استهداف متواصل لها منذ العام الماضي.كما رفضت الخوض في تفاصيل المقال الذي نشرته الصحيفة."في باريس"يشار إلى أن "دي أوستراليان" ادعت أن الصورة تعود إلى أكثر من أسبوع، حين كانت بنعلي في زيارة عمل بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث التقطت الصورة في المقاطعة الرابعة.كذلك أرفقت الصورة المزعومة بمقال يلمح إلى علاقة عاطفية بين المسؤوليْن وشبهة تضارب المصالح بينهما، بعدما استقبلت بنعلي فوريست ضمن وفد من مجموعته خلال فبراير الماضي بالرباط، في سياق محادثات ثنائية.اجتماع طارئفي حين كشفت مصادر إعلامية محلية أن بنعلي "عقدت اجتماعاً طارئاً مع أعضاء ديوانها ومستشاريها لمناقشة مضامين المقال الذي نشرته الصحيفة الأسترالية وسبل التفاعل مع المعطيات الواردة فيه، بالنظر إلى خطورتها، حيث تمس السمعة الشخصية للوزيرة المغربية وتلمح إلى تضارب المصالح واستغلال نفوذها لمصلحة رجل الأعمال الأسترالي الذي تزعم "دي أوستراليان" ارتباطه بعلاقة عاطفية مع بنعلي".كما أضافت أن الوزيرة نفت بشكل مطلق لزملائها بحزب "الأصالة والمعاصرة" صحة الصورة المنشورة.تكهناتوكانت الصورة قد انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل في المغرب، مثيرة عدداً من التكهنات حول "شبه تضارب المصالح"، حيث طالب البعض بفتح تحقيق.فيما قارن آخرون بين "ستايل" الوزيرة، خاصة حذاءها، وبين ستايل السيدة الظاهرة بالصورة في محاولة للتأكد من صحة الخبر من عدمه.(العربية)