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عربي-دولي

في زيارة رسمية تستمر ليومين.. رئيس دولة الإمارات يصل إلى سيؤول

Lebanon 24
28-05-2024 | 02:28
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تلبية لدعوة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، إلى العاصمة سيؤول في زيارة دولة تستغرق يومين.

وقد رافقت طائرة رئيس دولة الإمارات لدى دخولها الأجواء الكورية، طائرات عسكرية احتفاء وترحيباً بالزيارة.
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وتعد زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، محطة بارزة في المسار التاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين التي انطلقت منذ نحو 44 عاماً.

وتعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بشراكة استراتيجية خاصة مع كوريا الجنوبية.

وترتبط الإمارات وكوريا الجنوبية بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية مع كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 2023 حوالي 5.3 مليار دولار تمثل نمواً بنسبة 12.5 بالمئة مقارنة بعام 2022، وتلامس استثمارات كوريا المباشرة في الدولة حاجز الـ 2.2 مليار دولار، بالمقابل بلغت قيمة استثمارات الإمارات المباشرة في كوريا 578 مليون دولار بنهاية عام 2022.

وتعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً والـ 14 عالمياً لكوريا خلال 2023، حيث تستحوذ الدولة على نسبة 20 بالمئة من تجارة كوريا مع الدول العربية، فيما تعد كوريا الجنوبية الشريك التجاري الـ 10 لتجارة الإمارات غير النفطية مع دول آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ 30 عالمياً. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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