رسميًا.. إسبانيا تعترف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني دخول اعتراف بلادة بالدولة الفلسطينية التي تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، حيّز التنفيذ.



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وأشار سانشيز إلى أنّه سنركز جهودنا لتحقيق حل الدولتين ووضع حد للأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس موجها ضد إسرائيل". وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة تاريخية وضرورية، مشددًا على أن إسبانيا ستواصل دعم فلسطين.وأشار سانشيز إلى أنّه سنركز جهودنا لتحقيق حل الدولتين ووضع حد للأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس موجها ضد إسرائيل".

ولفت إلى أن إسبانيا لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم تتفق عليها جميع الأطراف.



ودعا سانشيز خلال كلمته إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين.