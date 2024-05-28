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عربي-دولي

بعد كلام عن استهدافها.. غروسي في كالينينغراد لبحث أمن محطة زابوروجيه النووية

Lebanon 24
28-05-2024 | 03:39
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لبحث الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية التي تحاول قوات كييف ضربها، وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الثلاثاء إلى مدينة كالينينغراد الروسية.

وضم الوفد الروسي ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع، والحرس الوطني، ومؤسستي "روساتوم"،  و"روستيخ نادزور" للرقابة التقنية.
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وتحتوي المحطة على 6 مفاعلات بطاقة 1000 ميغاواط لكل منها.

وفي تشرين الاول 2022 أصبحت ملكا للحكومة الروسية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في أعقاب انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا.

ويعمل فريق من مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة في إطار اتفاق مع روسيا لتحديد الجهة التي قد تستهدفها، في ظل الاعتداءات المتكررة عليها من قوات كييف. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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