مع تطوّر قدراتها التكنولوجية.. روسيا منعت أوكرانيا من استخدام الأسلحة الموردة إليها!

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بسبب لفاعلية المتزايدة لمحطات الحرب الإلكترونية الروسية، يعاني الجيش الأوكراني يواجه مشاكل في استخدام الأسلحة الفائقة الدقة التي تسلمها من الغرب، حسب مجلة مجلة "Military Watch Magazine"، إذ تؤثر الحرب الإلكترونية الروسية بالدرجة الأولى على ذخائر المدفعية Excalibur التي توجه بـ GPS ومنظومات "هايمارس" والقنابل الفائقة الدقة JDAM.وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة أوقفت في كانون الاول عام 2023 توريدات قذائف المدفعية Excalibur عندما اتضح أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أفقدتها فاعليتها.وفيما يتعلق بـ HIMARS فإن أحد كبار المسؤولين العسكريين الأوكرانيين علّق على انخفاض فاعلية ضرباتها قائلا:" انتهى كل شيء عام 2023 عندما نشر الروس الأنظمة الجديدة للحرب الإلكترونية وقطعوا إشارات الملاحة الفضائية، ما جعل "هايمارس" غير فعالة تماما".وتتعرض قنابل JDAM أيضا للنقد الشديد لعجزها عن تصدي التشويش، ما يؤدي إلى أخطاء في إصابة الأهداف قد تصل إلى مسافة تتراوح من 200 متر إلى 1200 متر.وقالت Military Watch Magazine إن هذا الأمر أدى إلى تباطؤ إمكانيات القوات بشكل جدي في ما يتعلق بالاتصالات، ما أجبر الضباط على الانتقال إلى الاعتماد على التبليغات خطية. (روسيا اليوم)