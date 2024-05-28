أوكرانيا تنفي وتتراجع: فرنسا لن ترسل مدربين عسكريين حاليا





وقدمت وزارة الدفاع في كييف "توضيحا" بعد أن قال قائد الجيش أولكسندر سيرسكي إن أوائل المدربين العسكريين الفرنسيين سيصلون قريبا إلى البلاد التي تنهشها الحرب.

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وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان: "حتى الآن ما زلنا نجري مناقشات مع فرنسا ودول أخرى في هذا الشأن". تراجعت أوكرانيا، الاثنين، عن إعلان قالت فيه إن مدربين عسكريين فرنسيين سيصلون قريبا إلى البلاد، لتشير إلى أنها لا تزال تجري محادثات مع باريس وحلفاء آخرين بشأن هذه القضية.وقدمت وزارة الدفاع في كييف "توضيحا" بعد أن قال قائد الجيش أولكسندر سيرسكي إن أوائل المدربين العسكريين الفرنسيين سيصلون قريبا إلى البلاد التي تنهشها الحرب.وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان: "حتى الآن ما زلنا نجري مناقشات مع فرنسا ودول أخرى في هذا الشأن".

وأشارت إلى أنها "بدأت العمل داخليا على وثائق ذات صلة بهذه القضية لعدم إضاعة الوقت في تنسيق القضايا البيروقراطية عند اتخاذ القرار ذي الصلة".



وقال سيرسكي في وقت سابق إنه "وقع على الوثائق التي ستسمح لأوائل المدربين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب الخاصة بنا قريبا والتعرف على بنيتها التحتية وعامليها".



وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن المسألة قيد الدرس لكنها لم تؤكد نشر أي مدربين عسكريين. (عربي21)