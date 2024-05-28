Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تنفي وتتراجع: فرنسا لن ترسل مدربين عسكريين حاليا

Lebanon 24
28-05-2024 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1205058-638524918427172682.png
Doc-P-1205058-638524918427172682.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت أوكرانيا، الاثنين، عن إعلان قالت فيه إن مدربين عسكريين فرنسيين سيصلون قريبا إلى البلاد، لتشير إلى أنها لا تزال تجري محادثات مع باريس وحلفاء آخرين بشأن هذه القضية.

وقدمت وزارة الدفاع في كييف "توضيحا" بعد أن قال قائد الجيش أولكسندر سيرسكي إن أوائل المدربين العسكريين الفرنسيين سيصلون قريبا إلى البلاد التي تنهشها الحرب.
Advertisement

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان: "حتى الآن ما زلنا نجري مناقشات مع فرنسا ودول أخرى في هذا الشأن".
وأشارت إلى أنها "بدأت العمل داخليا على وثائق ذات صلة بهذه القضية لعدم إضاعة الوقت في تنسيق القضايا البيروقراطية عند اتخاذ القرار ذي الصلة".

وقال سيرسكي في وقت سابق إنه "وقع على الوثائق التي ستسمح لأوائل المدربين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب الخاصة بنا قريبا والتعرف على بنيتها التحتية وعامليها".

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن المسألة قيد الدرس لكنها لم تؤكد نشر أي مدربين عسكريين. (عربي21)
 
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:20 | 2024-05-28
04:48 | 2024-05-28
04:44 | 2024-05-28
04:32 | 2024-05-28
04:31 | 2024-05-28
04:16 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24