وصول الدبابات الإسرائيلية إلى وسط رفح

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نقلت وكالة "رويترز" عن شهود أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وتجدد القصف الإسرائيلي على منطقة تل السلطان في رفح، بعد أقل من يوم على مقتل عشرات عن استهداف خيام النازحين في مدينة رفح.وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مليون فلسطيني اضطروا إلى النزوح من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأسابيع الـ3 الماضية.وأضافت الوكالة عبر حسابها بمنصة "إكس"، الثلاثاء، أن نقص الغذاء والماء، وتكدس أكوام النفايات، والظروف المعيشية غير المناسبة، يجعل تقديم المساعدة شبه مستحيل يوما بعد يوم.واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقوع خطأ مأساوي بعدما أدت غارة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة إلى استشهاد ما يزيد على 45 شخصا.وقال نتنياهو: "في رفح، قمنا بإجلاء نحو مليون مدني وعلى الرغم من جهودنا القصوى لعدم إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء، وقع الليلة الماضية خطأ مأساوي. نحن نحقق في الحادث وسنتوصل إلى نتيجة لأن هذه هي سياستنا".