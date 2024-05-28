"أسد الحدود المصرية".. هذا آخر ما نشره الجندي المصري الشهيد

بعد حادث الحدود الذي وقع أمس الاثنين، بين جيش العدو الإسرائيلي والجيش المصري الذي أدى لاستشهاد جندي مصري، تصدّر الأخير محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي.



وقد كشفت وسائل اعلام عن اسم الجندي الشهيد، ويدعى عبدالله رمضان عشري حجي، وعندها بحث الآلاف على حسابه الشخصي على فيسبوك. وبدا من صفحته اهتمامه بما يجري في غزة، حيث كتب أكثر من مرة حول مآسي القطاع وأهله.

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وفي آخر منشور له يوم 7 شباط الفائت، كتب عبدالله: "يا رب هدوء تام في غزة". وفي آخر منشور له يوم 7 شباط الفائت، كتب عبدالله: "يا رب هدوء تام في غزة".

وفيما يبدو أنه تزامن مع انتقاله للخدمة في شمال سيناء، نشر الجندي صورة له بلباس الجيش المصري في حزيران 2023.