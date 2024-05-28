في البحر الأحمر.. سفينة تميل إلى أحد جانبيها بعد إصابتها بـ3 صواريخ

أصيبت سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن بثلاثة صواريخ، قبل أن تطلق نداء استغاثة، وذلك وفق ما أعلنته شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" اليوم الثلاثاء.



وأوضحت أمبري أنها على علم بواقعة على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، مضيفة أن "السفينة نوهت في نداء الاستغاثة بأن أضرارا لحقت بقسم لتخزين البضائع، وإن هناك تسربا للمياه"، مشيرة إلى أنها "قالت في نداء الاستغاثة، إنها بدأت تميل على أحد جانبيها". (سكاي نيوز)

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