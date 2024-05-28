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عربي-دولي
بعد توقف استمر أكثر من 12 عاما.. انطلاق أول رحلة حج جوية من دمشق إلى جدة
Lebanon 24
28-05-2024
|
07:33
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انطلقت فجر الثلاثاء طائرة تابعة للخطوط السورية من دمشق إلى جدة في أول رحلة حج جوية من سوريا منذ 12 عاما، غداة إعلان الرياض تعيين سفيرها في دمشق.
وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل السورية سليمان خليل لوكالة "فرانس برس": "انطلقت فجر الثلاثاء رحلة على متنها 270 راكبا بعد توقف كل الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012".
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وأضاف أن "القرار الحالي بتسيير الرحلات يتعلق بفترة الحج فقط، في حين أن القرار بتشغيل منتظم للخطوط السورية باتجاه المطارات السعودية لم يتخذ بعد".
وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في 2012 بعد عام من بداية الأزمة السورية.
وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في شباط 2023، وأوقع قرابة ستة آلاف قتيل، عاد خط جوي بشكل استثنائي مع تسيير رحلات مساعدات إغاثية من دون أن تقل ركابا، وفق مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل السورية.
وتابع: "تعمل سلطات البلدين من أجل إعادة استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين مطارات البلدين".
من جهته، قال مدير مؤسسة الخطوط الجوية السورية، حاتم كباس لـ"فرانس برس": "اتخذنا كل الاجراءات اللازمة ضمن مطار دمشق الدولي لتأمين أفواج الحج، وأتممنا جدول رحلات المغادرة" مشيرا إلى "تأهيل صالة مخصصة لاستقبال الحجاج". (روسيا اليوم)
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