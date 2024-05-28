هزة أرضية تضرب مدينة عربية.. كم بلغت قوتها؟

أعلنت مديرية أمن المرج في شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر شعر بها أهالي المدينة.

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وقالت المديرية في بيان على "فيسبوك"، إنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر جراء الهزة، التي وقعت عند الساعة 9:33 صباحا واستمرت لـ3 ثواني.وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وقوع الهزة، منتقدة غياب وجود شبكة لرصد الزلازل تستطيع أن تحدد قوة الهزة ومكانها وزمانها. (روسيا اليوم)