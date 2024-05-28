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عربي-دولي

هزة أرضية تضرب مدينة عربية.. كم بلغت قوتها؟

Lebanon 24
28-05-2024 | 07:45
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أعلنت مديرية أمن المرج في شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر شعر بها أهالي المدينة. 
 
وقالت المديرية في بيان على "فيسبوك"، إنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر جراء الهزة، التي وقعت عند الساعة 9:33 صباحا واستمرت لـ3 ثواني.
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وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وقوع الهزة، منتقدة غياب وجود شبكة لرصد الزلازل تستطيع أن تحدد قوة الهزة ومكانها وزمانها. (روسيا اليوم) 

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