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إعادة انتخاب باقر قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني

Lebanon 24
28-05-2024 | 08:17
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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المشرعين الإيرانيين أعادوا انتخاب محمد باقر قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري، رئيساً للبرلمان (مجلس الشورى) اليوم الثلاثاء مما يضع حداً للتكهنات بأنه قد يترشح لخوض انتخابات الرئاسة الشهر المقبل.
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وقال التلفزيون الرسمي إن 198 من أصل 287 نائباً صوتوا لصالح قاليباف، الذي ترشح مرتين من قبل لرئاسة إيران لكنه لم يفز وانسحب من انتخابات أخرى لتجنب تشتيت أصوات الناخبين المتشددين.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران يوم 28 حزيران بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر.

ومن المقرر بدء تسجيل أسماء المرشحين للرئاسة الخميس.
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