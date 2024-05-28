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عربي-دولي
اشتعلت النيران في محركها.. شاهدوا بالفيديو ماذا حصل على متن طائرة
Lebanon 24
28-05-2024
|
08:51
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، على متنها 153 شخصا، إلى إلغاء إقلاعها، بعد أن اشتعلت النيران في محركها وهي على الأرض.
وكان من المقرر أن تتوجه الطائرة من شيكاغو إلى سياتل، الإثنين، لكن اشتعال النيران بالمحرك اضطر 148 راكبا و5 من أفراد الطاقم إلى الإخلاء من دون وقوع إصابات، وفق مجلة "نيوزويك".
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ويظهر مقطع فيديو درامي التقطه أحد الركاب، دخانا أسود يتصاعد من أسفل الجناح الأيسر بينما بدأت الطائرة في زيادة سرعتها على المدرج في مطار أوهير الدولي بشيكاغو، استعدادا للإقلاع.
وقال إيفان بالوالتو، الراكب صاحب الفيديو، إنه "سمع صوت انفجار بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع"، مضيفا: "شعرت بتأثير الانفجار على نافذتي. وبينما كنت أنظر كان المحرك مشتعلا والدخان يتصاعد".
وخلال إخلاء الطائرة من الركاب، وهي من طراز "إيرباص إيه 320"، توجه المسعفون وطواقم إدارة الإطفاء لاستقبال الركاب والتأكد من سلامتهم.
وقال متحدث باسم شركة الطيران لـ"نيوزويك": "تأخرت الرحلة قبل المغادرة بسبب مشكلة في المحرك، عالجها طاقمنا الأرضي المحلي ومستجيبو الطوارئ على الفور. تم سحب الطائرة ونزل الركاب بشكل طبيعي ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. (سكاي نيوز عربية)
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