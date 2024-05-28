إرتفاع لافت بعدد المواطنين في دولة أوروبيّة... ما علاقة السوريين؟

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شهدت ألمانيا زيادة كبيرة في عدد من حصلوا على جنسيتها العام الماضي حيث دفع توافد أعداد ضخمة من السوريين عمليات التجنيس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000، وفق بيانات رسمية.وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، إن "نحو 200 ألف و100 شخص حصلوا على الجنسية الألمانية عام 2023، بزيادة تقدر بواحد وثلاثين ألفا أو 19% مقارنة بالعام السابق.وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادة بنسبة 28% عام 2022، والتي كان السبب فيها أيضا أعداد كبيرة من السوريين الذين تم تجنيسهم مع تزايد أعداد الذين هاجروا إلى ألمانيا بين عامي 2014 و2016 والذين استوفوا شروط الحصول على الجنسية.وأوضح مكتب الإحصاء أن 75 ألفا و500 شخص من سوريا، نالوا الجنسية الألمانية، وهي أكبر مجموعة، وتمثل 38% من الإجمالي.وهذا العدد يمثل زيادة نسبتها بنسبة 56% مقارنة بعام 2022.وقد أمضى أولئك الأشخاص ما متوسطه 6 إلى 8 سنوات في ألمانيا، قبل أن يصبحوا مواطنين ألمان. (سبوتنيك)