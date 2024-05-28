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عربي-دولي
بوتين: إستخدام أسلحة غربية لضرب روسيا له عواقب خطيرة
Lebanon 24
28-05-2024
|
12:12
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ستكون هناك "عواقب خطيرة" إذا أعطت الدول الغربية موافقتها لأوكرانيا على استخدام اسلحتها في ضربات على الأراضي الروسية.
وأضاف بوتين خلال زيارة لأوزبكستان أن "هذا التصعيد المستمر يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة".
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كذلك قال إنه "في أوروبا، وخاصة في الدول الصغيرة، يجب أن يكونوا مدركين لما يقومون به. يجب ان يتذكروا انهم دول ذات أراض صغيرة مع كثافة سكانية عالية ... يجب ان يأخذوا ذلك في الاعتبار قبل الحديث عن ضرب الأراضي الروسية في العمق".
وأشار الرئيس الروسي الى وجود مدربين عسكريين غربيين في أوكرانيا يقدمون أنفسهم على انهم مقاتلون مرتزقة.
وردا على سؤال عن تصريحات قائد أعلى أوكراني بان مباحثات جارية حول إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى البلاد، قال بوتين إن "هناك متخصصون يقدمون أنفسهم على انهم مرتزقة".
وأضاف أن المرتزقة الفرنسيين موجودون في أوكرانيا منذ وقت طويل وإن ظهور الجيش النظامي هناك سيكون خطوة أخرى نحو اندلاع صراع عالمي.
كذلك قال إن الغرب أثار أحدث عملية روسية في منطقة خاركيف بتجاهله تحذيرات روسيا بالسماح لأوكرانيا بمهاجمة منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة. (العربية)
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