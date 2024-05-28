الصحة العالمية: نحو 10 آلاف مريض ينتظرون الإجلاء في غزة

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، إن نحو 10 آلاف مريض ينتظرون الإجلاء في قطاع غزة.

وأوضحت هاريس في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن قطاع غزة يعاني من نقص الإمدادات الطبية ومخزون الوقود.

وذكرت أن المنظمة تمكنت من إيصال 3 شاحنات من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر بوابة كرم أبو سالم منذ الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح في 6 أيار الجاري.

وأشارت إلى أن 60 شاحنة مساعدات تابعة للمنظمة في ميناء العريش المصري لم تتمكن من الدخول بسبب إغلاق معبر رفح عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في 7 ايار الجاري.

وقالت هاريس، إن جميع عمليات الإجلاء توقفت فجأة وأن هناك نحو 10 آلاف مريض بحاجة للإجلاء الطبي.

وأضافت أن أكثر من ألف شخص مصابون بأمراض خطيرة وجروح لا يستطيعون مغادرة رفح بسبب تزايد أعمال العنف. (الأناضول)