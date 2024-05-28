Advertisement

عربي-دولي

الصحة العالمية: نحو 10 آلاف مريض ينتظرون الإجلاء في غزة

Lebanon 24
28-05-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1205216-638525207316128177.jpg
Doc-P-1205216-638525207316128177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، إن نحو 10 آلاف مريض ينتظرون الإجلاء في قطاع غزة.

 وأوضحت هاريس في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن قطاع غزة يعاني من نقص الإمدادات الطبية ومخزون الوقود.

 وذكرت أن المنظمة تمكنت من إيصال 3 شاحنات من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر بوابة كرم أبو سالم منذ الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح في 6 أيار الجاري.

 وأشارت إلى أن 60 شاحنة مساعدات تابعة للمنظمة في ميناء العريش المصري لم تتمكن من الدخول بسبب إغلاق معبر رفح عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في 7 ايار الجاري.

وقالت هاريس، إن جميع عمليات الإجلاء توقفت فجأة وأن هناك نحو 10 آلاف مريض بحاجة للإجلاء الطبي.

 وأضافت أن أكثر من ألف شخص مصابون بأمراض خطيرة وجروح لا يستطيعون مغادرة رفح بسبب تزايد أعمال العنف. (الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2024-05-28
13:45 | 2024-05-28
13:30 | 2024-05-28
13:26 | 2024-05-28
13:00 | 2024-05-28
12:50 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24